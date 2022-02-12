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Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила

Общество

Жители индонезийского острова Сулавеси за последние пять лет неоднократно замечали в реке Палу — незадачливого крокодила с шиной на шее. Рептилия росла, а резиновое кольцо все туже обвивало ее шею.

Местный торговец птицей по имени Тили рассказал, что несколько раз выманивал зубастого хищника на берег и пытался связать его веревками. Однако сильное животное всегда вырывалось на волю и вновь скрывалось в пучине вод. В итоге Тили все же удалось освободить рептилию. Для этого ему понадобилась курица в качестве приманки, а также более прочные нейлоновые веревки. В спасательной операции участвовали десятки местных жителей.

 «Он был невероятно тяжелым, все вспотели и очень устали», — рассказал Тили.

Отважный спасатель признался, что все это время он очень переживал за здоровье животного.

«Я просто хотел помочь. Не могу спокойно смотреть на животных, которые страдают», — пояснил торговец.

Когда Тили удалось зафиксировать крокодила, он использовал ручную пилу, чтобы разрезать шину. Операция прошла успешно, и спасенную рептилию отпустили обратно в родную стихию.

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индонезия животные крокодил рептилии спасение животных
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