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МИД России подтвердил запрос Бликена на разговор с Лавровым

Политика
МИД России подтвердил запрос Бликена на разговор с Лавровым
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 февраля. Российская сторона подтвердила запрос госсекретаря США Энтони Блинкен на проведение телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили представители МИД России.

Корреспонденты агентства «Франс Пресс» до этого обнародовали информацию о том, что Блинкен рассчитывает на переговоры с Лавровым.

Согласно полученным данным, телефонный разговор дипломатов состоится 12 февраля.

Сергей Лавров ранее донес до государственного секретаря США Энтони Блинкена ту позицию, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь самые серьезные последствия для Вашингтона.

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