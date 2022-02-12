Церемония прощания с актрисой Кириенко состоится в Доме кино 15 февраля

Москва, 12 февраля. Церемония прощания со звездой фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Зинаидой Кириенко пройдет в столичном Доме кино. Траурное мероприятие состоится 15 февраля, во вторник.

Похороны актрисы проведут в тот же день после церемонии прощания. Гроб с телом звезды советского кино предадут земле на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

Зинаида Кириенко ушла из жизни 12 февраля. Народная артистка РСФСР страдала от рака поджелудочной железы, а за пару дней до смерти попала в больницу с коронавирусом. По словам сына актрисы, причиной смерти его матери стал инсульт.

Ранее коллега Кириенко Наталья Архангельская рассказала ФАН, какой была актриса при жизни. Она охарактеризовала звезду «Тихого Дона» как веселого и замечательного человека.