Депутат Журова допустила возможность ошибки при взятии скандальной допинг-пробы Валиевой

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ФАН ситуацию с допинг-тестом 15-летней спортсменки Камилы Валиевой. В телефонном разговоре заслуженный мастер спорта России подчеркнула, что все спортсмены проходят специальную медицинскую комиссию.

Например, у спортсменов с астмой каждый раз находят запрещенные препараты в анализах. И каждый раз WADA запрашивает информацию по конкретному спортсмену, так как она не обладает информацией, есть у спортсмена разрешение на этот препарат или нет. Поэтому ситуация с Камилой Валиевой неоднозначная, подчеркнула Журова.

Global Look Press / Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

«Вопрос допинга очень неоднозначен. Есть же препараты, которые влияют на результат, а есть, которые не влияют. Сейчас важно получить эти объяснения от врачей. Мы не можем рассуждать, говорить домыслы, придумывать какие-то истории, пытаясь как-то объяснить друг другу, но есть еще врачебная тайна. И даже не то, что Камиле 15 лет, а потому что в принципе она есть. Человек не должен рассказывать, какие диагнозы у него есть. Когда это выходит на общественность, на публику, то человек сам решает. Да, когда у нее нашли какие-то препараты, скандал пошел, она пыталась оправдаться, объяснила, откуда они в ее организме взялись. И это ее право — говорить или не говорить, но официальные источники не должны озвучивать это в принципе. Они просто называют препарат, что нашли вот это, и все, дальше они ничего не объясняют. Это единственное, что официально они могут сказать», — отметила Светлана Журова.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

Также Журова рассказала, что есть еще и проба «Б», может быть, это и ошибка лаборатории. Поэтому только расследование покажет, могла микродоза повлиять на результат или нет. Только после этого будет принято решение в отношении спортсмена: человек либо отстраняется на некоторое время, либо дисквалифицируется, либо ему приносят извинения.

Ранее ФАН сообщал, что МОК вместе с WADA расследуют действия окружения Валиевой. В свою очередь тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с сомнительной допинг-пробой ее подопечной — фигуристки Камилы Валиевой. Наставница уверена в невиновности спортсменки.