Канадским дальнобойщикам пригрозили полицейской операцией из-за блокады моста Амбассадор

Оттава, 12 февраля. Главный судья Джеффри Моравец из Верховного суда Онтарио приказал дальнобойщикам остановить протесты и блокаду моста Амбассадор, через который проходит четверть товарооборота между США и Канадой. Об этом сообщает The Washington Post.

