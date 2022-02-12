Канадским дальнобойщикам пригрозили полицейской операцией из-за блокады моста Амбассадор

Оттава, 12 февраля. Главный судья Джеффри Моравец из Верховного суда Онтарио приказал дальнобойщикам остановить протесты и блокаду моста Амбассадор, через который проходит четверть товарооборота между США и Канадой. Об этом сообщает The Washington Post.

Judge orders protesters to end blockade of Ambassador Bridge; Ontario premier declares state of emergency, threatens fines, prison time - The Washington Post https://t.co/YM6HFOWWWK — Umair  (@akbarth3great) February 12, 2022

Моравец дал протестующим время до вечера пятницы, чтобы прекратить блокаду на мосту Амбассадор между Виндзором, Онтарио и Детройтом. В противном случае он даст разрешение полицейским на задержание дальнобойщиков.

В пятницу премьер-министр Онтарио Дуг Форд объявил чрезвычайное положение в провинции и заявил, что будет добиваться штрафов и тюремного заключения для людей, которые продолжают митинговать.

«Мы уже две недели находимся в осаде города Оттава. Я называю это "осадой", потому что так оно и есть. Это незаконно. Это больше не протест», — сказал он.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что не планирует развертывать войска против протестующих и намерен обойтись силами полиции.

«Использование вооруженных сил против гражданского населения в Канаде или в любой другой демократической стране — это то, чего следует избегать любой ценой. Вот почему решено прямо сейчас сосредоточиться на полицейских силах», — сказал он.

Последствия забастовки

Демонстранты продолжают протестовать и парализовывать движение в центре Оттавы, блокировать мост Амбассадор, а также переходы в Куттсе, Альберте, Эмерсоне и Манитобе. Помимо водителей, на улицы вышли другие недовольные ковидными ограничениями и политической обстановкой в стране. Некоторые протестующие потребовали отстранения Трюдо.

Последствия забастовки уже ощущаются как в Канаде, так и в Амеркие. Торговая палата США предупредила, что блокада моста Амбассадор «усугубляет нагрузку на цепочки поставок для производителей и других предприятий». Автоконцерны Ford и General Motors заявили, что сократили смены. Ущерб от блокады для Канады по приблизительным подсчетам составляет почти 40 миллионов долларов в день.

Global Look Press / Liang Sen/XinHua

11 февраля власти США призвали Оттаву срочно подавить протесты дальнобойщиков с целью смягчить экономические проблемы. В Америке в свою очередь также готовятся к аналогичным акциям несогласия, которые предположительно пройдут в середине февраля.

Начало протестов

Протесты в Канаде начались 29 января, после того как правительство ввело ограничение для невакцинированных водителей на пересечение границы с США. По новым правилам, в случае отсутствия прививки они должны выжидать двухнедельный карантин, прежде чем проехать.

Колонна из нескольких тысяч машин прибыла в Оттаву, на акции также начали звучать призывы к отмене ковидных ограничений в целом. В столице пришлось ввести чрезвычайное положение. Митингующих поддержали в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и других городах Канады.