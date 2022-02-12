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Захарова объявила об оптимизации работы российских загранучреждений на Украине

Политика
Захарова объявила об оптимизации работы российских загранучреждений на Украине
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 12 февраля. Российская сторона предприняла шаги по некоторой оптимизации работы загранучреждений на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Вашингтон и Лондон оказывают значительное влияние на Киев, чего только стоит «накачка» Украины вооружением. Отсюда можно сделать вывод, что США и Британия знают о силовых провокациях, которые может предпринять украинская сторона.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — заявила Захарова.

В Сети ранее появилась информация, что Россия сократила штат сотрудников посольства и консульств на Украине. Об этом сообщили жители городов, где расположены дипломатические представительства.

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украина захарова посольство дипломаты
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