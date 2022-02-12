Захарова объявила об оптимизации работы российских загранучреждений на Украине

Москва, 12 февраля. Российская сторона предприняла шаги по некоторой оптимизации работы загранучреждений на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Вашингтон и Лондон оказывают значительное влияние на Киев, чего только стоит «накачка» Украины вооружением. Отсюда можно сделать вывод, что США и Британия знают о силовых провокациях, которые может предпринять украинская сторона.

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — заявила Захарова.

В Сети ранее появилась информация, что Россия сократила штат сотрудников посольства и консульств на Украине. Об этом сообщили жители городов, где расположены дипломатические представительства.