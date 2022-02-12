Энергоэксперт Симонов предупредил о последствиях для РФ и «Газпрома» от кризиса в ЕС

Москва, 12 февраля. Кризис, охвативший газовый рынок Европы, может отразиться на России и «Газпроме», заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Подорожание энергоресурсов на европейском рынке спровоцирует сокращение спроса и доходов российского экспортера, считает эксперт. Кризис, по его словам, произошел на фоне заявлений о переходе на зеленую энергетику. Еще одна причина — желание ЕС покупать газ на спотовой бирже, где торговля идет по краткосрочным контрактам.

«С точки зрения длинной перспективы такие цены опасны, в том числе для нас. Мы хотим не просто урвать и убежать. Мы хотим продолжать долгие, длинные отношения с Европой, продолжать поставки углеводородов, главным образом газа. Наша логика заключается не в том, чтобы урвать, а в продолжении поставок по ценам, которые позволяют нам зарабатывать, но при этом не вызывают паники у покупателей», — передает слова Симонова ФБА «Экономика сегодня».

Энергокризис в Европе подтолкнул вверх цены на алюминий. За последние несколько месяцев металл подорожал примерно на 25%, до 3100 долларов за тонну, что является максимумом с 2008 года.