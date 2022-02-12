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«Пошли ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:16
Спорт
«Пошли ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
ТАСС  /  Автор: Marius Simensen Кредит: Zuma\TASS

Лыжница, олимпийская чемпионка Юлия Чепалова в разговоре с ФАН оценила и детально разобрала выступление сборной России, завоевавшей золото в женской лыжной эстафете 4х5 км в Пекине.

Как призналась сама чемпионка Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, за гонкой Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой следила от начала до конца. По ее словам, российские лыжницы выбрали довольно рискованную тактику.   

«Да, разрывы хорошие. Первый-второй этапы прошли девчонки очень хорошо, сразу было видно, что пошли ва-банк. Зная, что впереди — высота, это очень сложно сделать на самом деле: если кинуться вперед с самого начала гонки, то не факт, что ты так и сможешь ее закончить. При высоте это очень тяжело сделать. Удержали, молодцы! Сделали разрывы, потом просто удержали», — анализирует эстафету лыжница.

Пошли «Ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
Global Look Press / Alexander Chernykh

Однако были в соревновании и обидные моменты.

«Единственное, третий этап у Сориной, конечно, лыжи не очень катили, а это самое обидное. Когда ты стараешься, уходишь на подъеме, тебя накатывают сзади спустя несколько секунд. Так обидно, я так переживала, не дай бог», — делится впечатлениями Юлия Чепалова.

Особенно отметила олимпийская чемпионка выступление Вероники Степановой.

Пошли «Ва-банк!»: Лыжница Юлия Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
ТАСС / Бобылев Сергей

«То, что сделала она, так это вообще молодец. Просто тихой сапой, потихоньку натягивала и удерживала. Нигде не дергала, просто взяла и ушла в точку, молодец! Очень радостно, аж мурашки бегут, потому что наконец-то наши девчонки завоевали золото. Радостно, честно, я так переживала, когда мы даже шли вторые. Я счастлива», — радуется за победу российских лыжниц Чепалова.

Благодаря российским лыжницам Россия поднялась на седьмое место в общем медальном зачете. В тройку лидеров вошли Германия, Норвегия и США. Далее расположились Нидерланды, Швеция и Австрия.

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Все новости / Спорт / «Пошли ва-банк!»: лыжница Чепалова оценила победное выступление российских спортсменок на ОИ
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