Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ

Лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Дмитрий Япаров в беседе с ФАН поздравил российских лыжниц с победой в эстафетной гонке 4х5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. Напомним, от нашей команды в данном состязании за золотую медаль боролись лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которые преодолели дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Все их прошлые ошибки в зачетах золотая медаль перечеркивает. Такая награда — это кропотливый труд, они долго шли к этой медали. Нужно просто порадоваться от души. Еще раз огромное спасибо девчонкам за такую красивую победу. Болею не только за спортсменов-лыжников, но и за всю нашу олимпийскую сборную! Хочется пожелать больше ярких моментов, призовых мест. Пусть каждый человек из команды почувствует, какого это — стоять на пьедестале первого места. Это очень здорово, приятное ощущение. Пусть борются дальше, а мы будем верить в них!» — трогательно поблагодарил Япаров.

Федеральное агентство новостей /

Тем временем сборная России, выступающая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), благодаря победе лыжниц поднялась на седьмое место в общем медальном зачете.