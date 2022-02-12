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Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 13:14
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
Федеральное агентство новостей  / 

Лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Дмитрий Япаров в беседе с ФАН поздравил российских лыжниц с победой в эстафетной гонке 4х5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине. Напомним, от нашей команды в данном состязании за золотую медаль боролись лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которые преодолели дистанцию за 50 минут 28,3 секунды.

Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

«Все их прошлые ошибки в зачетах золотая медаль перечеркивает. Такая награда — это кропотливый труд, они долго шли к этой медали. Нужно просто порадоваться от души. Еще раз огромное спасибо девчонкам за такую красивую победу. Болею не только за спортсменов-лыжников, но и за всю нашу олимпийскую сборную! Хочется пожелать больше ярких моментов, призовых мест. Пусть каждый человек из команды почувствует, какого это — стоять на пьедестале первого места. Это очень здорово, приятное ощущение. Пусть борются дальше, а мы будем верить в них!» — трогательно поблагодарил Япаров.

Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
Федеральное агентство новостей /

Тем временем сборная России, выступающая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), благодаря победе лыжниц поднялась на седьмое место в общем медальном зачете.

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олимпийские игры-2022 лыжная эстафета
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