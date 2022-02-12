Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:56
12:53
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
12:45
Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
12:44
Общество
ФАН выяснил подробности о церемонии прощания с актрисой Кириенко
Все новости

Кроссовер Geely Coolray получит в 2022 году масштабное обновление

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 12:21
Экономика
Кроссовер Geely Coolray получит в 2022 году масштабное обновление
Prt Scr geely-motors.com  /  Geely

Пекин, 12 февраля. Грандиозные изменения прорабатывают в китайском концерне Geely для компактного кроссовера Coolray, который также известен как Binyue. Об этом пишет портал «Цены Авто».

Значительное обновление в нынешнем году собираются провести для автомобиля Coolray. Новые снимки машины после рестайлинга, а также основные детали изменений попали в Сеть благодаря базе министерства промышленности Китая.

Новый Geely Coolray достаточно сильно преобразится, поэтому некоторые автоэксперты даже говорят о будущей генерации модели. Рестайлинг подарит транспортному средству более агрессивную переднюю кузовную часть. Теперь основными элементами станут радиаторная решетка, воздухозаборники и светодиодные фары.

Помимо этого, автомобиль получит другой капот с рельефными вставками по бокам. На Coolray поставят новые передние крылья, модернизируют дверь багажника, заузят задние фонари, а также оборудуют кросс эффектным спойлером. Паркетник останется на переднем приводе, однако двигатель сменится на бензиновый турбированный агрегат объемом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который будет работать в паре с роботизированной коробкой на семь передач.

Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», дилеры Geely в России продали в январе текущего года 1863 модели марки, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кроссовер Geely Coolray получит в 2022 году масштабное обновление
авто кроссовер geely Binyue Coolray
Комментировать