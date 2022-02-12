Кроссовер Geely Coolray получит в 2022 году масштабное обновление

Пекин, 12 февраля. Грандиозные изменения прорабатывают в китайском концерне Geely для компактного кроссовера Coolray, который также известен как Binyue. Об этом пишет портал «Цены Авто».

Значительное обновление в нынешнем году собираются провести для автомобиля Coolray. Новые снимки машины после рестайлинга, а также основные детали изменений попали в Сеть благодаря базе министерства промышленности Китая.

Новый Geely Coolray достаточно сильно преобразится, поэтому некоторые автоэксперты даже говорят о будущей генерации модели. Рестайлинг подарит транспортному средству более агрессивную переднюю кузовную часть. Теперь основными элементами станут радиаторная решетка, воздухозаборники и светодиодные фары.

Помимо этого, автомобиль получит другой капот с рельефными вставками по бокам. На Coolray поставят новые передние крылья, модернизируют дверь багажника, заузят задние фонари, а также оборудуют кросс эффектным спойлером. Паркетник останется на переднем приводе, однако двигатель сменится на бензиновый турбированный агрегат объемом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который будет работать в паре с роботизированной коробкой на семь передач.

Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», дилеры Geely в России продали в январе текущего года 1863 модели марки, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.