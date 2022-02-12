Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:55
12:53
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
12:45
Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
12:44
Общество
ФАН выяснил подробности о церемонии прощания с актрисой Кириенко
Все новости

Древняя гробница обнаружена при строительстве в Триполи

Весь мир
Древняя гробница обнаружена при строительстве в Триполи
pixabay.com  / 

Триполи, 12 февраля. Древнее захоронение, датируемое II веком нашей эры, обнаружено в столице Ливии. Об этом сообщил глава туристической полиции и охраны древностей, полковник Адель аль-Туфа.

Артефакты найдены рабочим во время строительства в центре Триполи, возле клуба «Дахра». Он заметил глиняные горшки и доложил начальству.

Аль-Туфа рассказал, что после получения сообщения на место инцидента направили группу археологов, которые приступили к разведочным работам и извлечению пережитков древностей.

Полковник также опроверг слухи, распространяемые в социальных сетях, об обнаружении монет и золота на месте раскопок. По его словам, захоронение наполнено погребальными реликвиями.

Директор департамента по изучению древностей в Триполи Рабия Арафа рассказала, что раскопки и исследования длились более 3 дней, и оказалось, что на этом месте есть семейное археологическое кладбище, датируемое вторым веком нашей эры.

«Погост принадлежит семье или семьям среднего класса. На это указывает тип погребальной мебели, представленной остатками стекла, зеркал, тарелок и глиняных кувшинов, предназначенных для хранения останков умерших», — отметила она.

Рабия Арафа уточнила, что никаких монет, серебра и золота в погребальном месте не обнаружено.

В начале февраля фермер обнаружил древнюю гробницу на западе Ливии. Археологи раскопали гробницу и нашли глиняные горшки с другой погребальной утварью.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Древняя гробница обнаружена при строительстве в Триполи
ливия гробница
Комментировать