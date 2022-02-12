Древняя гробница обнаружена при строительстве в Триполи

Триполи, 12 февраля. Древнее захоронение, датируемое II веком нашей эры, обнаружено в столице Ливии. Об этом сообщил глава туристической полиции и охраны древностей, полковник Адель аль-Туфа.

Артефакты найдены рабочим во время строительства в центре Триполи, возле клуба «Дахра». Он заметил глиняные горшки и доложил начальству.

Аль-Туфа рассказал, что после получения сообщения на место инцидента направили группу археологов, которые приступили к разведочным работам и извлечению пережитков древностей.

Полковник также опроверг слухи, распространяемые в социальных сетях, об обнаружении монет и золота на месте раскопок. По его словам, захоронение наполнено погребальными реликвиями.

Директор департамента по изучению древностей в Триполи Рабия Арафа рассказала, что раскопки и исследования длились более 3 дней, и оказалось, что на этом месте есть семейное археологическое кладбище, датируемое вторым веком нашей эры.

«Погост принадлежит семье или семьям среднего класса. На это указывает тип погребальной мебели, представленной остатками стекла, зеркал, тарелок и глиняных кувшинов, предназначенных для хранения останков умерших», — отметила она.

Рабия Арафа уточнила, что никаких монет, серебра и золота в погребальном месте не обнаружено.

В начале февраля фермер обнаружил древнюю гробницу на западе Ливии. Археологи раскопали гробницу и нашли глиняные горшки с другой погребальной утварью.