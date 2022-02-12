Москва, 12 февраля. Власти Японии создают «агентов влияния» для ведения скрытой борьбы с Россией на Курильских островах. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.

Согласно расследованию НТВ, японские спецслужбы ведут разведку на Курилах. Повышенный интерес у агентуры вызывают расположение войск России на островах и координаты береговых ракетных комплексов. Также они занимаются сбором информации о низком уровне жизни жителей региона за счет халатного отношения Москвы. Соответствующие материалы направляют СМИ.

Спецслужбы РФ пресекают такую деятельность из-за негативного влияния на государственную обороноспособность. По мнению военного эксперта, цели японских представителей власти на Курильских островах — проведение разведки по военным позициям России и борьба за местное население.

«Они не только получают информацию, но и пытаются создать агентов влияния среди местных. Проводят работу, направленную на формирование у жителей островов такой мысли, что в случае изменения юрисдикции им жить будет легче и проще. Но на самом деле это всего лишь пропаганда», — раскрывает неудобную правду Суконкин «ПолитЭксперту».

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что Россия может избавить Японию от американской зависимости с помощью Курил. Это станет возможным благодаря приглашению японских бизнесменов на острова.