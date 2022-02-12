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Россия поднялась на 7-е место в медальном зачете после победы лыжниц

Олимпийские игры 2022
Россия поднялась на 7-е место в медальном зачете после победы лыжниц
Global Look Press  /  Marius Simensen

Пекин, 12 февраля. Сборная России, выступающая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), поднялась на 7-е место в общем медальном зачете.

Российские олимпийцы улучшили свои позиции в турнирной таблице благодаря третьему золоту, которое принесли лыжницы. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова одержали уверенную победу в лыжной эстафете 4х5 км. Россиянки обошли немецких спортсменок и представительниц Швеции.

В первой тройке медального зачета оказались Германия, Норвегия и США. На четвертом месте находятся Нидерланды, за ними следуют Швеция и Австрия.

Накануне единственную медаль завоевал лыжник Александр Большунов. Он принес команде серебряную награду в гонке на 15 км с раздельным стартом.

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олимпиада медальный зачет лыжницы
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