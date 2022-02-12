Артист Борис Бедросов: Если тебя узнали на улице, ты не очень хороший актер

В беседе с ФАН актер Борис Бедросов рассказал о том, как в свое время ему удавалось совмещать работу журналистом на телевидении, съемки в кино и игру в двух театрах. Кроме того, собеседник поделился своим опытом и указал, чем, на его взгляд, отличается подход к процессу киносъемок в России и за рубежом.

— Что Вы думаете по поводу планов одного из российских киносервисов снять новую версию культового произведения «Трудно быть богом»? Считаете, кто-нибудь сможет справиться с проектом такого рода?

— Экранизировать произведения братьев Стругацких — довольно смелый шаг. Я думаю, есть такие истории, которым лучше оставаться на бумаге. В случае если у кого-то получится сделать подобную экранизацию, то, я считаю, эта команда киношников будет гениальна. Впрочем, если честно, шансы очень малы. Это очень сложный материал.

Кадр из фильма «Трудно быть богом» /

— Из всех проектов, где Вам доводилось участвовать, какой Вы могли бы выделить особо? Чем именно он для Вас так важен?

— Я снимался у режиссеров Алексея Попогребского и Розы Орынбасаровой в Китае. Это был полный метр. Картина стала дебютантом Каннского и Монреальского кинофестивалей. Там было с чем работать: очень сильные истории брали за душу. Интересно было и взаимодействовать с людьми, коллегами из другой страны, несмотря на языковой барьер.

Фото из личного архива Бориса Бедросова /

— Процесс работы над созданием фильма в Китае чем-то отличается от того, как это делается в России, или везде принцип одинаков?

— Я видел, как работают продюсерские компании в Азии. Это потрясающе. В техническом плане Китай превзошел всю планету. Сам подход к кино потрясающий. Если, например, снимается военный фильм, у них в кадре настоящие военные гарнизоны с реальными военнослужащими, которые участвуют в батальных сценах. Актеры проходят тщательную подготовку, живут в военных частях. Там нет случайных людей. Всегда есть консультанты. На нашем проекте в качестве консультантов выступали военные высоких чинов. Я ездил с китайскими полковниками, которым полицейские отдавали честь. У нас, мне кажется, на проектах не бывает консультантов.

Фото из личного архива Бориса Бедросова /

— А каков Борис Бедросов вне кинематографической сферы? Как Вы пришли в кино?

— Я 16 лет отработал в журналистике на телевидении. В один прекрасный момент я просто встал и вышел. Когда ты молодой, ты нормально относишься к тому, что сообщаешь аудитории факты и не имеешь своего мнения. Однако с возрастом ты уже не можешь держать мнение при себе — отстаиваешь его. Сейчас я семейный человек. Безмерно люблю свою профессию, путешествовать и спорт, который, по моему мнению, у нас в стране очень популярен. Слава богу, появилось поколение, которое не выходит из спортивного зала. Раньше я много путешествовал по миру, нашей стране, потом вернулся в Санкт-Петербург. Здесь жизнь на одном месте я разбавляю мототуризмом: в свободное время сажусь на мотоцикл и отправляюсь за горизонт. Что касается политики, честно скажу, я далек от этой сферы, стараюсь ее не касаться.

Фото из личного архива Бориса Бедросова /

— Должно быть Вам было нелегко совмещать работу на телевидении и съемки в кино? Как Вам это удавалось? В чем Ваш секрет?

— В молодости КПД (коэффициент полезного действия. — Прим. ФАН) просто бешеный. Даже 24 часов в сутках не хватает на все. За многие вещи я брался из интереса, а не ради денег. Долгое время у меня не было своего жилья, семьи. Я по-другому расставлял приоритеты. Помимо телевидения и кино, я еще и в двух театрах играл: в Петербурге и Твери. На сон оставалось часов пять. Все, за что я брался, делал честно. Никого не подводил. Мой папа — военный, так что для меня всегда было важно не опаздывать на встречу, делать работу вовремя, не подводить людей. У меня и сейчас, в 46 лет, выходные бывают редко и на сон есть часов шесть. Вообще, я человек, который увлекается разным: люблю фотографировать, писать сценарии, снимать. Долгое время друзья и близкие не знали о моих съемках в кино. Когда спрашивали, чем занимаюсь, я отвечал, что работаю бухгалтером. Я прекрасно понимал, что будет огромное количество вопросов. Только лет через пять кто-то случайно увидел меня в каком-то сериале по телевизору. Что касается вопросов: «Узнают ли тебя на улице?» — я считаю, что если тебя узнали прохожие, то ты не очень хороший актер, ведь везде нужно быть разным.

Фото из личного архива Бориса Бедросова /

— У Вас несомненно очень насыщенная жизнь. Тем не менее есть ли какие-то вещи, которые всегда хотелось сделать, но пока еще не было возможности?

— В свое время у меня были мечты — снять рекламу и музыкальный клип. Я считаю, мне очень повезло: я сделал и то и другое. Мой первый опыт в съемке клипа был с группой Lordi, победителями Евровидения. Это был очень интересный опыт, но, честно говоря, больше не хочу его повторять. Это довольно специфическая сфера. В клипах часто отсутствует логика в действиях: нужен набор картинок по какой-то теме. В итоге становится скучно. Мне еще повезло, что я работал с рокерами: там еще какую-то историю можно было сделать. В большинстве же обычных клипов этого не нужно, в кадре просто мелькают машины, женщины и деньги.

Фото из личного архива Бориса Бедросова /

Ранее актер Самвел Мужикян в беседе с ФАН поделился своим мнением о современном отечественном кино. По его словам, если в начале 2000-х из десяти фильмов хорошими могли быть два, то сейчас их уже восемь.