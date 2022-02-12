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Экономист Зубец: россияне не готовы копить деньги в валюте

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 12:10
Экономика
Экономист Зубец: россияне не готовы копить деньги в валюте
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Жители России получают зарплату в нацвалюте и используют ее при оплате товаров и услуг. Большая часть граждан не рассматривает идею использования долларов в качестве средства сбережения активов, заявил в беседе с радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец.

Эксперт обратил внимание, что финансовая грамотность населения находится на слабом уровне, из-за чего россияне не могут использовать все возможности для применения экономических инструментов, в том числе по части взаимодействия с иностранной валютой. Рублевые инвестиции и вклады, по его словам, остаются приоритетными, так как они демонстрируют высокую доходность и могут покрыть инфляцию.

«Жизнь идет в рублях и накопления, логично, тоже», — подчеркнул Зубец.

Аналитический центр университета «Синергия» ранее провел опрос среди пяти тысяч человек и установил, что каждый четвертый гражданин РФ делает накопления. Большая часть респондентов откладывает из своего бюджета менее 5 тысяч рублей.

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россия накопления зубец вклады
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