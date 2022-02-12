Эрдоган подписал декларацию о военном сотрудничестве Турции и Азербайджана

Анкара, 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал Шушинскую декларацию, содержащую положения о дальнейшем военном сотрудничестве Анкары и Баку.

Документ был разработан по итогам переговоров турецкой и азербайджанской стороны, состоявшихся 15 июня 2021 года в городе Шуша. Азербайджан ратифицировал декларацию еще 1 февраля.

Данное соглашение предполагает военно-политический союз между Азербайджаном и Турцией в очень широком формате. По словам аналитиков, опыта сотрудничества в подобном формате пока что не было ни в одной стране.

В январе Анкара окончила переговорный процесс по нормализации отношений с Ереваном. Беседа спецпредставителей двух стран продолжалась порядка 1,5 часа.