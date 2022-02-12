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Кремль: Путин на Мюнхенской конференции призывал Запад «не прятать голову в песок»

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 12:24
Политика
Кремль: Путин на Мюнхенской конференции призывал Запад «не прятать голову в песок»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 февраля. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году не было агрессивным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, по итогу выступления коллективный Запад окрестил слова российского лидера как «самое агрессивное», что им приходилось слышать за последнее время.

«Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались», — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Песков ранее заявил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции была революционной, поскольку президент прямо изложил насущные проблемы.

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