Британское посольство в Киеве не прекращает функционировать

Киев, 12 февраля. Посольство Великобритании на Украине продолжает работать. Об этом сообщила руководитель диппредставительства в Киеве Мелинда Симмонс.

Дипломат опубликовала в Twitter пост о работе посольства. Симмонс отметила, что находится в Киеве с основной командой. Посольство не прекращает функционировать.

«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать», — уточняется на странице посла.

Ранее в Сети появилась информация о намерении США сделать заявление по эвакуации дипломатов с Украины. Также СМИ распространили сведения об уезжающих из Киева сотрудников российских консульств и посольства.