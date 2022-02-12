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Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена

Весь мир
Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена
Prt Scr ok.ru  /  Видео Владимира Зиненко

Сана, 12 февраля. В ночь с 11 на 12 февраля арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила очередной воздушный налет на столицу Йемена и подвергла бомбардировке районы, где якобы находились силы повстанцев-хуситов. Перед атакой военный союз призвал гражданских не приближаться к объектам, контролируемых движением «Ансар Аллах».

Накануне 21 удар был нанесен также по позициям боевиков в провинциях Мариб, Хадж и Саада. В последней, по заявлениям источников в Сане, от осколков кассетной бомбы получил множественные ранения 13-летний мальчик-пастух, перенесший затем ампутацию пальцев. Помимо этого, в прилегающих к Саудовской Аравии районах один человек погиб и восемь пострадали от пулеметного огня, открытого со стороны военных королевства. Как сообщается, жители данной провинции регулярно становятся жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов, совершаемых саудовскими войсками.

Эти операции стали ответом на недавний запуск повстанцами ударного беспилотника в направлении аэропорта Абха, расположенного на юго-западе Саудовской Аравии. БПЛА удалось сбить в воздухе, однако его обломки упали на территории объекта и привели к ранениям 12 человек. В их числе оказались двое саудовских граждан, четверо бангладешцев, трое непальцев, а также подданные Шри-Ланки, Филиппин и Индии.

Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена
Федеральное агентство новостей /

Зданию аэропорта были нанесены незначительные повреждения, и вскоре его работа возобновилась. Официальный представитель арабской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что союзники примут «решительные и оперативные меры в ответ на угрозу жизни работников аэропортов», и обвинил хуситов в намеренном обострении ситуации. По его словам, нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями, которые «не могут быть ничем обоснованы и требуют сдерживания». Аль-Малики сказал, что в Сане будут уничтожены критически важные объекты хуситов, и призвал мирных жителей столицы Йемена эвакуироваться на ближайшие 72 часа.

В свою очередь, представители «Ансар Аллах» сегодня сообщили об уничтожении четверых бойцов проправительственных сил, двигавшихся в составе автоколонны и попавших в засаду по пути из порта Ништун на востоке республики в город Сайун провинции Хадрамаут. По заявлению представителей поддерживаемого ОАЭ «Южного переходного совета», в результате атаки было потеряно четыре автомобиля с вооружением.

Также, как сообщили связанные с повстанцами СМИ, несколько военнослужащих были убиты и ранены в результате удара баллистической ракеты по позициям правительственной армии в районе Харад провинции Хаджа. Помимо этого, пуски были совершены еще по трем точкам на востоке и юге Йемена, в результате чего «погибло и пострадало множество людей», в том числе транспортные средства с экипажами. Обстрел произошел после того, как хуситы якобы смогли отбить у правительственных сил лагерь Аль-Махсам в Хараде.

Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена
йемен хуситы ансар аллах
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