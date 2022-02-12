Удары арабской коалиции привели к гибели мирных жителей Йемена

Сана, 12 февраля. В ночь с 11 на 12 февраля арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила очередной воздушный налет на столицу Йемена и подвергла бомбардировке районы, где якобы находились силы повстанцев-хуситов. Перед атакой военный союз призвал гражданских не приближаться к объектам, контролируемых движением «Ансар Аллах».

Накануне 21 удар был нанесен также по позициям боевиков в провинциях Мариб, Хадж и Саада. В последней, по заявлениям источников в Сане, от осколков кассетной бомбы получил множественные ранения 13-летний мальчик-пастух, перенесший затем ампутацию пальцев. Помимо этого, в прилегающих к Саудовской Аравии районах один человек погиб и восемь пострадали от пулеметного огня, открытого со стороны военных королевства. Как сообщается, жители данной провинции регулярно становятся жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов, совершаемых саудовскими войсками.

#صحيفة_العروبة_اليوم

•سماء صنعاء ترمي الحوثي بنيران وحرائق تشتعل في جميع الاماكن التي يختبيء داخلها الجرذي الحوثي

•ضربات وقصف غير مسبوق من قبل صقور الجو السعوديين مع فجر السبت لايبقي ولايذر اي موقع للحوثي الارهابي داخل صنعاء وخارجها! من السماء يحرق الحوثي ومن الارض تزلزل الارض pic.twitter.com/Mf6eEA3SVN — سامي العثمان (@samialothman_) February 11, 2022

Эти операции стали ответом на недавний запуск повстанцами ударного беспилотника в направлении аэропорта Абха, расположенного на юго-западе Саудовской Аравии. БПЛА удалось сбить в воздухе, однако его обломки упали на территории объекта и привели к ранениям 12 человек. В их числе оказались двое саудовских граждан, четверо бангладешцев, трое непальцев, а также подданные Шри-Ланки, Филиппин и Индии.

Федеральное агентство новостей /

Зданию аэропорта были нанесены незначительные повреждения, и вскоре его работа возобновилась. Официальный представитель арабской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что союзники примут «решительные и оперативные меры в ответ на угрозу жизни работников аэропортов», и обвинил хуситов в намеренном обострении ситуации. По его словам, нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями, которые «не могут быть ничем обоснованы и требуют сдерживания». Аль-Малики сказал, что в Сане будут уничтожены критически важные объекты хуситов, и призвал мирных жителей столицы Йемена эвакуироваться на ближайшие 72 часа.

#عاجل



ضربات جوية دقيقة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر في #صنعاء والتحليق مستمر. pic.twitter.com/DljmoL9zoY — الرؤية الإلكترونية (@SaudiVision369) February 11, 2022

В свою очередь, представители «Ансар Аллах» сегодня сообщили об уничтожении четверых бойцов проправительственных сил, двигавшихся в составе автоколонны и попавших в засаду по пути из порта Ништун на востоке республики в город Сайун провинции Хадрамаут. По заявлению представителей поддерживаемого ОАЭ «Южного переходного совета», в результате атаки было потеряно четыре автомобиля с вооружением.

Также, как сообщили связанные с повстанцами СМИ, несколько военнослужащих были убиты и ранены в результате удара баллистической ракеты по позициям правительственной армии в районе Харад провинции Хаджа. Помимо этого, пуски были совершены еще по трем точкам на востоке и юге Йемена, в результате чего «погибло и пострадало множество людей», в том числе транспортные средства с экипажами. Обстрел произошел после того, как хуситы якобы смогли отбить у правительственных сил лагерь Аль-Махсам в Хараде.