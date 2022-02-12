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Друзья семьи Евгении Брик утверждают, что дочь актрисы не знает о смерти матери

Общество
Друзья семьи Евгении Брик утверждают, что дочь актрисы не знает о смерти матери
instagram.com  /  @evgeniabrik

Лос-Анджелес, 12 февраля. Дочь актрисы Евгении Брик и режиссера Валерия Тодоровского Зоя не знает, что ее мать ушла из жизни. Об этом рассказали друзья семьи артистки.

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» скончалась в Лос-Анджелес 10 февраля. К смерти Брик привело онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие.

Дочери актрисы пока не рассказали о трагедии, поскольку 12-летняя девочка очень ранима и впечатлительна, утверждают друзья семьи. Для ребенка, переживающего переходный возраст, новость о кончине матери может стать большим ударом. Кроме того, до сих пор решается, стоит ли брать дочь Брик и Тодоровского на похороны, ведь неокрепшей психике трудно перенести траурное мероприятие, пишут «Дни.ру».

Примечательно, что девочка всегда хотела пойти по стопам матери, поэтому начала сниматься в кино еще в младших классах. Например, она играла в сериале «ОА» от Netflix, а также в драме своего отца «Одесса», над которой работала вся звездная семья.

Сама Брик не была уверена, что ее дочь будет востребована в будущем как актриса. При этом супруга Тодоровского все равно разрешала девочке ходить на пробы и поддерживала ее, так как в любом случае считала это хорошим опытом.

Брик и Тодоровский планировали увезти дочь из США, где семья жила последние годы. Супруги даже подобрали для ребенка школу в Москве.

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актриса тодоровский брик
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