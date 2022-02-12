Народная милиция ЛНР: бронетехника ВСУ замечена в Станице Луганской и Макарово

Луганск, 12 февраля. Представители Народной милиции ЛНР сообщили, что Киев дислоцирует тяжелую бронетехнику в жилых районах Донбасса, подвергая опасности жизни мирных жителей.

Несколько разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечены вблизи населенных пунктов Макарово и Станица Луганская, сообщили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявили представители НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли очередному артиллерийскому обстрелу окраины Донецка и активно готовятся к широкомасштабному наступлению на позиции защитников Донбасса.