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Кайли Дженнер назвала имя своего сына от Трэвиса Скотта

Шоу-бизнес
Кайли Дженнер назвала имя своего сына от Трэвиса Скотта
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 12 февраля. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен и модель Кайли Дженнер назвала своего второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта Вольфом Уэбстером.

Мальчик появился на свет 2 февраля и получил имя Вольф, что значит «волк» в переводе с английского. Уэбстер — настоящая фамилия отца ребенка. Звездная чета не стала объяснять, почему наследника назвали таким именем. Они также пока не показывали лица малыша.

Кайли Дженнер назвала имя своего сына от Трэвиса Скотта
Prt Scr instagram.com / @kyliejenner

Первенец пары — дочь Сторми родилась 1 февраля, сейчас малышке четыре года. До Скотта Кайли Дженнер встречалась три года с рэпером Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон).

В 2019 году журнал Forbes включил модель в число долларовых миллиардеров. Год спустя Дженнер продала 51% акций принадлежащей ей косметической компании, вновь увеличив свое состояние.

Однако, когда покупатель провел независимый аудит, то пришел к выводу, что звезда завышала масштабы своего бизнеса. После это Forbes исключил Дженнер из списка миллиардеров. Эксперты оценивают ее активы в 700 млн долларов.

Ранее Дженнер обошла свою сестру Ким Кардашьян по числу подписчиков в Instagram. На звезду подписаны более 300 млн человек.

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