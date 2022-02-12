Кайли Дженнер назвала имя своего сына от Трэвиса Скотта

Лос-Анджелес, 12 февраля. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен и модель Кайли Дженнер назвала своего второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта Вольфом Уэбстером.

Мальчик появился на свет 2 февраля и получил имя Вольф, что значит «волк» в переводе с английского. Уэбстер — настоящая фамилия отца ребенка. Звездная чета не стала объяснять, почему наследника назвали таким именем. Они также пока не показывали лица малыша.

Prt Scr instagram.com / @kyliejenner

Первенец пары — дочь Сторми родилась 1 февраля, сейчас малышке четыре года. До Скотта Кайли Дженнер встречалась три года с рэпером Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон).

В 2019 году журнал Forbes включил модель в число долларовых миллиардеров. Год спустя Дженнер продала 51% акций принадлежащей ей косметической компании, вновь увеличив свое состояние.

Однако, когда покупатель провел независимый аудит, то пришел к выводу, что звезда завышала масштабы своего бизнеса. После это Forbes исключил Дженнер из списка миллиардеров. Эксперты оценивают ее активы в 700 млн долларов.

Ранее Дженнер обошла свою сестру Ким Кардашьян по числу подписчиков в Instagram. На звезду подписаны более 300 млн человек.