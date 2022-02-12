Зюганов может пропустить заседание Совета Госдумы по вопросу признания ЛДНР

Москва, 12 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов может пропустить заседание Совета Госдумы, которое запланировано на 14 февраля. Об этом сообщил осведомленный источник Федерального агентства новостей.

Стоит отметить, что на заседании будет обсуждаться проект обращения депутатов о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Сам политик недавно заявил, что его выпишут из больницы только через два-три дня. Следовательно, глава КПРФ может пропустить обсуждения важного для партии проекта из-за госпитализации по состоянию здоровья.

Геннадий Зюганов ранее сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации. Состояние рабочее, добавил он.