Власти Бельгии посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину

Брюссель, 12 февраля. Бельгийский МИД рекомендовал согражданам оперативно покинуть Украину из-за напряженной обстановки вокруг страны. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, Брюссель не может гарантировать возможность эвакуации бельгийцев с Украины в случае обострения ситуации.

«Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в сообщении МИД.

МИД Латвии ранее также призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины. Рига посоветовала использовать для выезда любые доступные способы.