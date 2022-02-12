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Власти Бельгии посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину

Политика
Власти Бельгии посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину
pixabay.com

Брюссель, 12 февраля. Бельгийский МИД рекомендовал согражданам оперативно покинуть Украину из-за напряженной обстановки вокруг страны. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, Брюссель не может гарантировать возможность эвакуации бельгийцев с Украины в случае обострения ситуации.

«Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в сообщении МИД.

МИД Латвии ранее также призвал граждан страны незамедлительно покинуть территорию Украины. Рига посоветовала использовать для выезда любые доступные способы.

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