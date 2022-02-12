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Лидер КПРФ Зюганов впервые рассказал о самочувствии после госпитализации

Политика
Лидер КПРФ Зюганов впервые рассказал о самочувствии после госпитализации
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 12 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо после госпитализации. Об этом российский политик сообщил в беседе с журналистами.

По словам парламентария, состояние у него нормальное, передает РИА Новости.

«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее (состояние. — Прим. ФАН)», — сказал Зюганов.

Руководитель партии добавил, что врачи еще наблюдают за его самочувствием, поэтому нельзя назвать точные сроки пребывания в больнице.

«(Задержусь. — Прим. ФАН) по ситуации, проверяют сейчас», — подчеркнул депутат.

Пресс-служба КПРФ ранее подтвердила госпитализацию Геннадия Зюганова. По словам представителей партии, это никак не связано с коронавирусом.

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