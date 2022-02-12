Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:54
12:53
Спорт
Титулованный лыжник Япаров трогательно поблагодарил коллег за командное золото в эстафете ОИ
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
12:45
Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
12:44
Общество
ФАН выяснил подробности о церемонии прощания с актрисой Кириенко
Все новости

Аналитик Oxford Economics предупредил о росте цен на газ в Европе выше прогнозов

Экономика
Аналитик Oxford Economics предупредил о росте цен на газ в Европе выше прогнозов
pixabay.com

Брюссель, 12 февраля. Цена газа на рынке ЕС в 2022 году заметно превысит прежние ожидания, заявил глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.

По его словам, прогнозы по газу и нефти были увеличены на 53% и 19% соответственно. Данные корректировки подвергли существенному изменению оценок инфляции в еврозоне, отметил эксперт.

«Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%», — сообщил Талавера.

При этом в Oxford Economics ожидают поступательное снижение стоимости голубого топлива в текущем году: с порядка 30 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) до отметки между 20 и 25 долларами за MMBtu. В 2023 году цены могут пойти на спад активнее и достигнуть 10 долларов, что все же выше доковидных уровней 2018-го, 2019-го и 2020 годов.

Власти США, в то же время, снижают стоимость голубого топлива в ЕС с помощью СПГ из Японии. Токио пообещал отправить на европейский рынок излишки сырья в случае проблем с российским газом из-за ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Oxford Economics предупредил о росте цен на газ в Европе выше прогнозов
газ инфляция европа энергокризис
Комментировать