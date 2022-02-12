Аналитик Oxford Economics предупредил о росте цен на газ в Европе выше прогнозов

Брюссель, 12 февраля. Цена газа на рынке ЕС в 2022 году заметно превысит прежние ожидания, заявил глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.

По его словам, прогнозы по газу и нефти были увеличены на 53% и 19% соответственно. Данные корректировки подвергли существенному изменению оценок инфляции в еврозоне, отметил эксперт.

«Наш новый прогноз предполагает инфляцию в среднем на уровне 3,9% в 2022 году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%», — сообщил Талавера.

При этом в Oxford Economics ожидают поступательное снижение стоимости голубого топлива в текущем году: с порядка 30 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) до отметки между 20 и 25 долларами за MMBtu. В 2023 году цены могут пойти на спад активнее и достигнуть 10 долларов, что все же выше доковидных уровней 2018-го, 2019-го и 2020 годов.

Власти США, в то же время, снижают стоимость голубого топлива в ЕС с помощью СПГ из Японии. Токио пообещал отправить на европейский рынок излишки сырья в случае проблем с российским газом из-за ситуации на Украине.