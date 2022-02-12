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Послы РФ и Китая в КНДР Мацегора и Хунлян обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова

Политика
Послы РФ и Китая в КНДР Мацегора и Хунлян обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 12 февраля. Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с временным поверенным в делах КНР Сунь Хунляном ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщила российская дипмиссия в Северной Корее.

Также дипмиссия уточнила, что послы России и Китая в КНДР поговорили на тему взаимоотношений Москвы и Пекина. Их встреча состоялась в посольстве КНР 12 февраля и прошла в товарищеской обстановке.

«Дипломаты обменялись мнениями о складывающейся вокруг Корейского полуострова обстановке, поделились оценками состояния двусторонних отношений с дружественным соседом — Корейской Народно-Демократической Республикой», — пишут сотрудники посольства в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сотрудничество России и КНР равноправным. По словам главы РФ, партнерство Москвы и Пекина происходит с учетом интересов друг друга.

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Все новости / Политика / Послы РФ и Китая в КНДР Мацегора и Хунлян обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
россия кндр кнр мацегора хунлян
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