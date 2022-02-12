РИА Новости: США прикрываются «русским вторжением» перед повышением ставки ФРС

Вашингтон, 12 февраля. Экономическая система Соединенных Штатов гнется под давлением триллионов напечатанных за пандемию долларов, а инфляция обновила уже сорокалетний рекорд. Это заставляет Белый дом идти на крайние меры и наглые провокации, пишет РИА Новости.

«Величайший Спекулятивный Пузырь Всех Времен во Всех Местах». Так еще летом прошлого года охарактеризовал ситуацию в экономике США известный инвестор Майкл Бьюрри. Он, к примеру, знаменит тем, что предсказал финансовый кризис 2007-2008 годов.

На Западе продолжается истерия вокруг эскалации ситуации на Украине. Американский истеблишмент постоянно переносит дату «вторжения» РФ в эту страну, хотя российские власти многократно уверяли, что подобное развитие событий исключено.

Белый дом, предполагает автор статьи, готовится к натравливанию на Донбасс украинских военных, а провокацию он хочет связать с возможным обвалом мировых рынков акций. Дело в том, что внутри США еще с лета активно обсуждается вопрос увеличения базовой ставки с целью снижения растущей инфляции.

Рынки же очень чутко и нервно реагируют на новости о планах поднять ключевой экономический индикатор. При этом эксперты Goldman Sachs предполагают, что Федеральная резервная система повысит ставку в 2022 году целых пять раз. Такие радикальные шаги могут действительно спровоцировать масштабное обрушение бирж. А власти Соединенных Штатов попытаются увязать крах с якобы агрессивными действиями России в отношении Украины.

США даже уже начали работать на этом направлении. К примеру, у CNN недавно появился такой заголовок: «Русское вторжение повергнет рынки в ужас». Похожую тему развивают и в CNBC — «Вторжение России на Украину станет шоком для финансовых рынков».

Вашингтон может самостоятельно вторгнуться на территорию Украины на фоне поддерживания панической кампании о якобы «вторжении» РФ. Соответствующее мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.