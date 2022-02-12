Любовь Евгении Брик и Валерия Тодоровского возникла с первого взгляда

Москва, 12 февраля. Знакомство актрисы Евгении Брик и режиссера Валерия Тодоровского привело к любви с первого взгляда. Они познакомились на пробах и сразу почувствовали симпатию другу к другу, несмотря на большую разницу в возрасте.

Брик впервые встретила Тодоровского, когда пришла на пробы в его сериал «Закон». На тот момент у артистки за плечами была лишь пара эпизодических ролей, а также ГИТИС.

Актерские способности девушки не впечатлили режиссера на кастинге, зато она заинтересовала его в другом плане. Брик рассказывала в одном из интервью, что между ними возникла любовь с первого взгляда.

Влюбленным приходилось тайно строить отношения, поскольку Тодоровский был женат на сценаристке Наталье Токаревой, родившей ему двоих детей. Режиссер оставил супругу лишь через четыре года после начала романа с Брик, после чего сделал актрисе предложение.

Кинодеятель и артистка поженились в 2006 году, устроив при этом скромное торжество для самых близких. Звезда фильма «Географ глобус пропил» даже не надевала белое платье, выбрав для церемонии бракосочетания черный наряд, пишет «Рамблер».

Через три года после свадьбы на свет появилась дочь звездной пары Зоя. На тот момент супруги уже жили в США, правда, часто приезжали в Россию ради работы.

Евгения Брик, которой было 40 лет, ушла из жизни в Лос-Анджелесе 10 февраля. Актриса страдала от онкологического заболевания, но об этом знали только ее близкие. После смерти жены Тодоровский перестал выходить на связь.