Украинские националисты проведут «марш единства» в Киеве

В центре Киева 12 февраля состоится «Марш за единство Украины». Его главные организаторы — националист Сергей Стерненко и группировка «Гонор» во главе с актером Сергеем Филимоновым. По мнению корреспондента ФАН в Киеве, на данном этапе националистические марши остро необходимы западным кураторам Украины, чтобы еще больше усилить милитаристские настроения в обществе в «преддверии нападения России».

«Марш единства» обещает стать довольно массовым событием, собрав несколько тысяч участников. Понятно, что ни Стерненко, ни тем более малочисленное движение «Гонор» не в силах вывести на улицы даже полтысячи радикалов. Но за их спинами маячит «Рух опору капитуляции», который имеет влиятельных покровителей. В распоряжении «Руха» имеется несколько сотен как идейных, так и платных манифестантов, именно это гарантирует массовость акции.

Последний «марш единства» прошел всего неделю назад в Харькове, его организовала радикальная партия «Национальный корпус»1 (организация запрещена на территории РФ) во главе с Андреем Билецким. Харьковская акция преследовала парадоксальную, на первый взгляд, цель — показать всем, что восток и запад Украины якобы «едины в отражении российской агрессии», которую националисты намерены «отражать» вместе с ВСУ до «последнего украинца».

По мнению наблюдателей, 5 февраля радикалы серьезно рисковали. Ведь Харьков — в целом пророссийский город, жители которого не дают переименовать проспект Маршала Жукова, не верят ни в какую «агрессию» и не желают стирать свою историческую память. Видимо, по этим причинам некоторые американские массмедиа иногда называют Харьков «русским городом». При плохом для радикалов раскладе на улицах во время марша 5 февраля вполне могли возникнуть столкновения с вменяемыми горожанами. Однако благодаря неусыпной работе полиции инцидентов в ходе акции удалось избежать.

В преддверии «марша единства» его организаторы из «Гонора» обозначили смысл акции так: «В непростые для Украины времена важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Рух опору капитуляции» выступил еще пафосней:

«Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: РФ собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны забыть противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Приходи на марш, чтобы показать, что украинцы едины и не сдадут ни лоскута своей земли!»

В принципе, логика совместной акции националистов понятна: сгустить тревожные настроения в обществе (и без того измотанном экономическими неурядицами), а заодно показать себя бравыми защитниками национальных интересов. При этом структуры «Нацкорпуса»1 и «Азова» (запрещенная в РФ организация) на этот раз никак не будут задействованы в акции. Во-первых, потому что Билецкий и его команда уже «отстрелялись» в Харькове, возможно, отработали свою часть грантов. Во-вторых, потому что у лидера «Азова» отвратительные отношения с Филимоновым.

Впрочем, в этом состоит еще одна из целей акции 12 февраля — лишний раз «засветить» в местных СМИ персоны местных радикалов — Сергея Стерненко и Сергея Филимонова по прозвищу Сын Перуна. Тот же Стерненко в другом государстве уже мог бы сидеть в тюрьме. По данным украинских СМИ, в мае 2017 года он средь бела дня в Одессе многочисленными ударами ножа зарезал человека. А чуть ранее вместе с подельником похитил депутата местного совета, отвез его в укромное место и там пытал, требуя солидные «отступные».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Несмотря на то, что оба преступления, совершенные Стерненко, задокументированы, а по ним есть свидетели, «кураторы» украинской политики избрали его в «лидеры улицы», которая должна служить интересам США за гранты. Суды по обоим преступлениям вынесли в отношении Стерненко приговоры вроде «семь лет условно за непреднамеренное убийство человека». По итогам обоих процессов Стерненко находится на свободе, организуя акции и преследуя неугодных в соцсетях.

У Филимонова «заслуг» поменьше: в прошлом он — всего лишь лидер одной из фанатских группировок киевского футбольного «Динамо», а также популяризатор своих татуировок со свастиками и рунами в соцсетях. Кроме того, именно Филимонов организовал в марте 2020 года погром здания Офиса президента Украины в Киеве, в ходе которого лично написал слово «лох» под вывеской «Президент Украины». Такой «подвиг» лидеры националистов не могли не оценить. Вскоре «узник совести», режиссер-радикал Олег Сенцов снял Филимонова в главной роли своего фильма «Носорог». Картина была показана на 78-м Венецианском кинофестивале осенью 2021 года (главный герой фильма — неонацист-поклонник Гитлера, чье тело буквально испещрено свастиками).

Как считают местные наблюдатели, сегодня украинские националисты вовсе не едины. Делятся они как минимум на две группы. Первые — это «спекулянты на идеях», вторые — «изоляционисты». Первые меркантильно и прагматично эксплуатируют идеи национализма, прикрываясь ими для личного заработка и политического влияния. Вторые искренне верят в националистические идеи, сделав их частью своего идеологического и культурного кода. Тем не менее и те и другие категорически не приемлют даже малейшего исполнения Минских соглашений в их нынешнем виде. А также всецело поддерживают любое обострение ситуации в Донбассе, стараясь выдать его за «войну с Россией».

В целом сам принцип организации нынешнего «марша единства» демонстрирует, что на Западе (в первую очередь в Вашингтоне) очень чутко сохраняют и подпитывают националистические структуры на Украине. Главная цель — ни в коем случае не дать понизить радикализацию украинского общества (по крайней мере, внешнюю), а также постоянно поддерживать в нем предвоенные, милитаристские настроения. Благоприятный фон для этого создают и текущие политические условия — когда Запад почти официально отказался принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, а президент США Джо Байден объявил своим подчиненным, что «вторжение России на Украину начнется 15 февраля».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.