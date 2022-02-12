Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 12:54
12:52
Наука
Яйца, орехи и рыба вошли в топ самых полезных продуктов для завтрака
12:52
Экономика
АвтоВАЗ запатентовал приборную панель рестайлинговой Lada Vesta
12:51
Весь мир
Политолог Захаров заявил, что МИД России не станет встречаться с представителем ПНЕ Ливии Маграви
12:49
Политика
Издание Telegraph удалило статью о передаче ДНК главы МИД Британии Трасс для России
12:49
Общество
Жители Индонезии освободили застрявшего в мотоциклетной шине крокодила
12:48
Происшествия
Школьника отправили в психлечебницу за «минирование» зданий в Омске
12:46
Политика
Дмитрий Песков назвал эйфорию Запада препятствием безопасности в Европе
12:45
Весь мир
Альянс национальных сил Ливии поддержал избрание Фатхи Башаги новым премьером
12:44
Общество
ФАН выяснил подробности о церемонии прощания с актрисой Кириенко
12:44
Олимпийские игры 2022
Лыжницы Ступак и Непряева не смогли сдержать слезы после победы в эстафете на ОИ-2022
Все новости

Как США распорядились замороженными резервами Афганистана

Весь мир
Как США распорядились замороженными резервами Афганистана
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Власти США планируют высвободить половину замороженных на своей территории активов Центрального банка Афганистана. Около 3,5 из 7 млрд долларов хотят направить на помощь народу южноазиатской страны, однако оставшуюся часть денег при этом Вашингтон собирается потратить на свое усмотрение.

Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В Белом доме отметили, что это решение было принято в связи с угрозой усугубляющегося экономического коллапса в Афганистане.

Распоряжение было утверждено всего за несколько часов до того, как Министерство юстиции США должно было представить федеральному судье план действий с замороженными средствами на фоне настоятельных призывов американских законодателей и Организации Объединенных Наций использовать их для решения тяжелейшего кризиса, усугубившегося после захвата власти членами «Талибана»1 (запрещено в РФ) в августе минувшего года.

Высокопоставленные представители американской администрации заявили, что заблокированные на территории США деньги и так оказались на счетах Кабула в результате двух десятилетий иностранной финансовой поддержки. Тем самым они оправдали свое право единолично распорядиться этими финансами.

Траты США в Афганистане: куда ведут бесконтрольные инициативы Вашингтона
Федеральное агентство новостей /

Теперь же все зарубежные запасы афганского ЦБ, хранящиеся в США, будут переведены на единый консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Для управления половиной средств будет создан особый трастовый фонд, хотя структура организации пока так и не прорабатывалась. Она, вероятнее всего, начнет взаимодействовать с гуманитарными организациями и иными структурами, чтобы избежать попадания финансовых средств прямо в руки талибов.

Многоступенчатый план американских властей также предусматривает, что остальные 3,5 млрд долларов останутся в Соединенных Штатах. Их потратят на удовлетворение исков от жертв терроризма в адрес талибов. В частности, в суд с такого рода заявками на данный момент обратились семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Судьба резервов

Вашингтон заморозил афганские фонды, хранящиеся в США, после падения Кабула и перехода власти в руки талибов. Поскольку новое правительство не признается легитимным мировым сообществом, оно не получило доступа к этим деньгам. Несмотря на это, усугубившаяся гуманитарная ситуация на афганской земле привела к усилению давления на Вашингтон со стороны ООН и других государств, небезразличных к судьбе простых афганцев.

Однако даже новый шаг Байдена вряд ли приведет к улучшению ситуации. Наиболее полезным шагом, вероятно, могло бы стать не устранение «симптомов» кризиса в Афганистане, а работа по ликвидации его причин. И вряд ли точечная гуманитарная помощь при всей ее важности поможет стране в долгосрочной перспективе. Особенно при условии намеренного ее сокращения на 50%.

При этом, помимо 7 млрд в США, еще около 2 млрд афганских резервов содержатся в других странах: Великобритании, Германии, Швейцарии и ОАЭ. В перспективе и они могут быть разморожены.

Организация Объединенных Наций в настоящее время активно работает над созданием механизмов помощи Афганистану. Например, в феврале в стране планируют запустить новую систему обмена валюты, ради которой будет создан временный орган, частично выполняющий функции Центробанка.

Дело в том, что даже при наличии финансовой поддержки со стороны других государств применение полученных средств в долларах США осложняет запрет на использование иностранных денег в стране. Из-за такого распоряжения «Талибана» сейчас в аффилированных с ООН банках хранится около 135 млн долларов наличными, но использовать их невозможно.

По оценкам Международного комитета спасения, сегодня кризис в Афганистане достигает беспрецедентных масштабов. После смены власти, блокировки иностранных счетов и прекращения поддержки союзных стран южноазиатское государство оказалось на грани голода, способного убить даже больше людей, чем продолжающаяся на протяжении 20 лет война.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Как США распорядились замороженными резервами Афганистана
сша афганистан талибан талибы
Комментировать