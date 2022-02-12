Как США распорядились замороженными резервами Афганистана

Власти США планируют высвободить половину замороженных на своей территории активов Центрального банка Афганистана. Около 3,5 из 7 млрд долларов хотят направить на помощь народу южноазиатской страны, однако оставшуюся часть денег при этом Вашингтон собирается потратить на свое усмотрение.

Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В Белом доме отметили, что это решение было принято в связи с угрозой усугубляющегося экономического коллапса в Афганистане.

US plans to free half of $7bn frozen Afghan funds for aid, remainder to stay in US https://t.co/xwzpCxpC7L — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 11, 2022

Распоряжение было утверждено всего за несколько часов до того, как Министерство юстиции США должно было представить федеральному судье план действий с замороженными средствами на фоне настоятельных призывов американских законодателей и Организации Объединенных Наций использовать их для решения тяжелейшего кризиса, усугубившегося после захвата власти членами «Талибана»1 (запрещено в РФ) в августе минувшего года.

Высокопоставленные представители американской администрации заявили, что заблокированные на территории США деньги и так оказались на счетах Кабула в результате двух десятилетий иностранной финансовой поддержки. Тем самым они оправдали свое право единолично распорядиться этими финансами.

Федеральное агентство новостей /

Теперь же все зарубежные запасы афганского ЦБ, хранящиеся в США, будут переведены на единый консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Для управления половиной средств будет создан особый трастовый фонд, хотя структура организации пока так и не прорабатывалась. Она, вероятнее всего, начнет взаимодействовать с гуманитарными организациями и иными структурами, чтобы избежать попадания финансовых средств прямо в руки талибов.

Which will result in yet another generation of Afghan resentment towards the US — not just from the Taliban. https://t.co/U8yiCh379X — Yuen Pau Woo (@yuenpauwoo) February 12, 2022

Многоступенчатый план американских властей также предусматривает, что остальные 3,5 млрд долларов останутся в Соединенных Штатах. Их потратят на удовлетворение исков от жертв терроризма в адрес талибов. В частности, в суд с такого рода заявками на данный момент обратились семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Судьба резервов

Вашингтон заморозил афганские фонды, хранящиеся в США, после падения Кабула и перехода власти в руки талибов. Поскольку новое правительство не признается легитимным мировым сообществом, оно не получило доступа к этим деньгам. Несмотря на это, усугубившаяся гуманитарная ситуация на афганской земле привела к усилению давления на Вашингтон со стороны ООН и других государств, небезразличных к судьбе простых афганцев.

Однако даже новый шаг Байдена вряд ли приведет к улучшению ситуации. Наиболее полезным шагом, вероятно, могло бы стать не устранение «симптомов» кризиса в Афганистане, а работа по ликвидации его причин. И вряд ли точечная гуманитарная помощь при всей ее важности поможет стране в долгосрочной перспективе. Особенно при условии намеренного ее сокращения на 50%.

При этом, помимо 7 млрд в США, еще около 2 млрд афганских резервов содержатся в других странах: Великобритании, Германии, Швейцарии и ОАЭ. В перспективе и они могут быть разморожены.

UN Aims to Launch New Afghan Cash Route in February: Reuters#TOLOnewshttps://t.co/qnuXGdZ07f — TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2022

Организация Объединенных Наций в настоящее время активно работает над созданием механизмов помощи Афганистану. Например, в феврале в стране планируют запустить новую систему обмена валюты, ради которой будет создан временный орган, частично выполняющий функции Центробанка.

Дело в том, что даже при наличии финансовой поддержки со стороны других государств применение полученных средств в долларах США осложняет запрет на использование иностранных денег в стране. Из-за такого распоряжения «Талибана» сейчас в аффилированных с ООН банках хранится около 135 млн долларов наличными, но использовать их невозможно.

По оценкам Международного комитета спасения, сегодня кризис в Афганистане достигает беспрецедентных масштабов. После смены власти, блокировки иностранных счетов и прекращения поддержки союзных стран южноазиатское государство оказалось на грани голода, способного убить даже больше людей, чем продолжающаяся на протяжении 20 лет война.

1 Организация запрещена на территории РФ.