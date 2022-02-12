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Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 11:31
Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022
Global Look Press  /  FREDRIK SANDBERG

Пекин, 12 февраля. Российские лыжницы заняли первое место в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Женская сборная России, за которую выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, заняла первое место в эстафете на ОИ-2022. Серебро в 20-километровой гонке завоевали немецкие лыжницы. Сборная Швеции пришла к финишу третьей.

Зимние Олимпийские игры проходят в столице Китая с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на ОИ-2022 под флагом ОКР.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022
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