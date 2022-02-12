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Читатели «Гуаньча»: Запад пытается разделить Россию и КНР на фоне ситуации вокруг Украины

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 11:24
Политика
Читатели «Гуаньча»: Запад пытается разделить Россию и КНР на фоне ситуации вокруг Украины
pexels.com

Пекин, 12 февраля. Западные страны не могут справиться с собственной раздробленностью из-за Украины, поэтому пытаются разделить Россию и Китай. К такому выводу пришли читатели издания «Гуаньча», поставив на место США в споре по вопросу Киева.

Пользователи Сети осудили постпреда США в ООН Линду Томас-Гринфилд, которая заявила, что Пекин должен уговорить Москву «поступить правильно» по украинскому вопросу.

Комментаторы назвали подобные высказывания неуместными и напомнили, что «отвязать колокольчик от шеи тигра должен тот, кто его привязал».

«Отступление НАТО на Запад естественным образом решит украинский кризис», — считает один из юзеров.

Читатели «Гуаньча»: Запад пытается разделить Россию и КНР на фоне ситуации вокруг Украины
Федеральное агентство новостей /

Китайцы также призвали Запад не проявлять лицемерие, поскольку нынешняя напряженная ситуация образовалась как раз из-за действий Соединенных Штатов и их союзников.

«Государства, привыкшие говорить с позиции силы, теперь не могут справиться с собственной раздробленностью, поэтому приходят поиграть на чужой территории и пытаются разделить Китай и Россию. Бесстыдники!» — заключили читатели.

Журналисты The Hill ранее отметили, что президент РФ Владимир Путин в Китае смог заручиться поддержкой для двойного удара по позициям США. По словам экспертов, Пекин поможет Москве бросить вызов Вашингтону и международному сообществу.

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украина сша китай запад
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