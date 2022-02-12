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Актриса Наталья Архангельская рассказала, какой была Зинаида Кириенко при жизни
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Архангельская рассказала, какой была Зинаида Кириенко при жизни
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Актрисы, народные артистки Наталья Архангельская и Зинаида Кириенко вместе участвовали в съемках знаменитого фильма режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон», снятого по одноименному роману Михаила Шолохова. Сегодня, 12 февраля, Кириенко не стало. Ее коллега рассказала ФАН, какой была актриса при жизни.

«Мне только сейчас об этом сообщили. Конечно, я выражаю соболезнования. Мы с Зиной были достаточно дружны. Она была совершенно прелестным человеком, веселым, замечательным. Мы вместе даже жили в той деревне, когда фильм снимали. Но мы общались нечасто, потому что были постоянно в разъездах, но в течение жизни все равно виделись: были какие-то встречи со зрителем, поездка на Дон. У нас были прекрасные отношения с ней. Очень сложно вспоминать какие-то подробности, ведь это было так давно, но Зина была замечательным человеком и очень добрым. Какой-то открытой она была. Вот такие у меня о ней впечатления, самые хорошие», — поделилась актриса.

Актриса Наталья Архангельская рассказала, какой была Зинаида Кириенко при жизни
Кадр из фильма «Тихий дон» /

Зинаида Кириенко оставила после себя множество картин, которые высоко оценили и полюбили зрители. Ее роли в таких фильмах и сериалах, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд» навсегда останутся в памяти ее поклонников и в истории отечественного кинематографа.

Ранее в интервью ФАН народная артистка РСФСР рассказывала, чем дорог ей образ героини из романа Шолохова, который принес ей всесоюзную известность и непроходящую до сих пор народную любовь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Наталья Архангельская рассказала, какой была Зинаида Кириенко при жизни
актриса кириенко кинематограф тихий дон архангельская
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