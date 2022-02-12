В Миннеаполисе застрелили трех человек за двое суток

Миннеаполис, 12 февраля. В Миннеаполисе в течение недели произошла серия преступлений, в ходе которых три человека погибли и еще несколько пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

The mother of Deshaun Hill, the 15-year-old North High School student who was shot and killed earlier this week, spoke Friday about wanting justice for her son's death. "He was a good kid and he did not deserve this." https://t.co/rBGRQt3XLA — KARE 11 (@kare11) February 12, 2022

В среду, 9 февраля, неизвестный выстрелил в студента Дешона Хилла, когда он шел к остановке недалеко от пересечения Н. Голден-Вэлли-роуд и Н. Пенн-авеню. От полученного ранения он скончался. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Расследование обстоятельств стрельбы продолжается.

Подросток был защитником в футбольной команде Северной старшей школы, а также играл в баскетбол.

«Мы не можем выразить всю печаль, которую мы испытываем в результате этой потери. У этого молодого человека было все, ради чего стоило жить, и впереди его ждало многообещающее будущее. Наша молодежь заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности», — сказал директор государственных школ Миннеаполиса Эд Графф.

Менее чем через два часа после стрельбы на Н. Пенн-авеню недалеко от 37-й улицы и Норт-Джирард-авеню неизвестный ранил водителя школьного автобуса в голову. В полицейском управлении сообщили, что в салоне в этот момент находились трое детей, но никто из них не пострадал. Медики доставили водителя в ближайшую больницу. Врачи заявили, что рана не представляет угрозы для жизни.

School bus with a bullet hole through the windshield on the driver side at N 37th Ave. between Girard and Fremont in Minneapolis. @WCCO pic.twitter.com/Hnzp175486 — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) February 9, 2022

10 февраля неизвестный застрелил двух мужчин в автомобиле недалеко от квартала 2100 на Северной Шеридан-авеню. От полученных ран они скончались на месте. По словам очевидцев, после выстрелов кто-то покинул автомобиль. Жертвы пока не были идентифицированы.

2 Men Dead In North Minneapolis Double Shooting, Police Say https://t.co/zIltT4Swqb pic.twitter.com/9l0rH8XGn0 — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) February 11, 2022

Сотрудник по общественной информации полицейского управления Гаррет Партен заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что эти инциденты связаны.

2 февраля в городе произошел другой громкий случай. Полицейский убил 22-летнего афроамериканца Амира Локка. Погибший спал в своей квартире, когда туда ворвались правоохранители с обыском. Позже полицейский заявил, что увидел у Лока пистолет и поэтому выстрелил. Событие вызвало большой резонанс, активисты Black Lives Matter («Жизни черных важны») устроили митинги по всему городу.