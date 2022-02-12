Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения основой для мира в Донбассе

Луганск, 12 февраля. Минские соглашения являются фундаментальным документом для установления мира в Донбассе. Такое мнение озвучил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его мнению, ситуация в регионе будет урегулирована, несмотря на сопротивление Киева.

«Сегодня — семилетие «Минска-2». Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева», — написал Пасечник в Twitter.

О Минских соглашениях также высказался депутат из ДНР Владислав Бердичевский. Он напомнил, что Киев уже семь лет игнорирует их.