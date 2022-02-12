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В ЛНР 15 дней подряд не фиксировали огневых провокаций со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 11:17
Армия
В ЛНР 15 дней подряд не фиксировали огневых провокаций со стороны ВСУ
НА «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Луганск, 12 февраля. Украинские военные в течение 15 дней не совершали огневых провокаций в адрес Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в СЦКК.

Украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток, о чем в субботу сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Последнюю огневую провокацию в республике фиксировали 15 дней назад.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — подтвердили затишье на линии соприкосновения сил в СЦКК.

Тем не менее власти ЛНР фиксируют значительное увеличение личного состава ВСУ на передовых позициях. Ранее представители республики сообщили, что к линии соприкосновения были перебазированы члены польских частных военных компаний.

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