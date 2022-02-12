Похвалившей российский шоу-бизнес Maruv могут закрыть въезд на Украину

Киев, 12 февраля. Украинской певице Анне Корсун, более известной под псевдонимом Maruv, грозят возможные санкции после ее высказываний о заработках в России.

По мнению Maruv, украинские артисты едут в Россию, поскольку там больше возможностей, чем на Украине. На родине «нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов», добавила исполнительница.

«Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита», — заявила Корсун.

Певица просила не искать в ее словах политический подтекст. Однако украинские националисты стали призывать в соцсетях не пускать Maruv в страну.

Министерство культуры и информационной политики Украины создало черный список артистов, угрожающих национальной безопасности. Попадание в этот список означает запрет въезда на Украину и на показ кинолент, если в их создании участвовало лицо, на которого распространяются санкции.

Ранее украинский националист Демьян Ганул добился отмены выступления российского рэпера Василия Вакуленко (Баста). Концерт должен был состояться в День влюбленных в Одессе.