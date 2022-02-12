Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику

Москва, 12 февраля. Россия способна разорить глобальную экономику нефтяным трюком. Прекращение поставок сырья из РФ за рубеж приведет к непосильному для Запада подорожанию топлива, заявил «ПолитЭксперту» специалист по энергетике Борис Марцинкевич.

Он объяснил, что многие заводы ЕС специализируются на работе с топливными продуктами непосредственно из России. Европейские НПЗ возводились конкретно под тяжелую нефть марки Urals.

«Перестройка технологического процесса, смена тотализаторов, очистка башен от остатков ресурса и так далее — это процесс, который может занять до двух лет. В течение этого времени у Европы будет возникать вопрос, где же ей брать топливо», — подчеркнул Марцинкевич.

За два года «топливной передышки» европейским странам придется решить, какой нефтяной маркой пользоваться теперь, пояснил собеседник издания. Пока они будут определяться с выбором, рынок будет страдать от постоянной ценовой «лихорадки».

Накануне стоимость североморской марки нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. Мартовские фьючерсы WTI, в свою очередь, подорожали на 4,81%, до 94,2 доллара.