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Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 11:15
Экономика
Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Россия способна разорить глобальную экономику нефтяным трюком. Прекращение поставок сырья из РФ за рубеж приведет к непосильному для Запада подорожанию топлива, заявил «ПолитЭксперту» специалист по энергетике Борис Марцинкевич.

Он объяснил, что многие заводы ЕС специализируются на работе с топливными продуктами непосредственно из России. Европейские НПЗ возводились конкретно под тяжелую нефть марки Urals.

«Перестройка технологического процесса, смена тотализаторов, очистка башен от остатков ресурса и так далее — это процесс, который может занять до двух лет. В течение этого времени у Европы будет возникать вопрос, где же ей брать топливо», — подчеркнул Марцинкевич.

За два года «топливной передышки» европейским странам придется решить, какой нефтяной маркой пользоваться теперь, пояснил собеседник издания. Пока они будут определяться с выбором, рынок будет страдать от постоянной ценовой «лихорадки».

Накануне стоимость североморской марки нефти Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. Мартовские фьючерсы WTI, в свою очередь, подорожали на 4,81%, до 94,2 доллара.

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