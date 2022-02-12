Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 11:25
11:25
Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022
11:24
Политика
Читатели «Гуаньча»: Запад пытается разделить Россию и КНР на фоне ситуации вокруг Украины
11:21
Происшествия
В Екатеринбурге отчим-наркоман мог убить пятилетнюю девочку из-за недержания
11:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели шестилетнего мальчика под колесами электрички в Петербурге
11:19
Общество
Биолог Половодова посоветовала спать в полной темноте для предотвращения развития рака
11:19
Политика
Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения основой для мира в Донбассе
11:16
Армия
В ЛНР 15 дней подряд не фиксировали огневых провокаций со стороны ВСУ
11:16
Шоу-бизнес
Похвалившей российский шоу-бизнес Maruv могут закрыть въезд на Украину
11:14
Экономика
Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику
11:12
Происшествия
Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
Все новости

Aviation News: НАТО перебрасывает истребители F-15 и F-16 в Эстонию и Литву

Армия
Aviation News: НАТО перебрасывает истребители F-15 и F-16 в Эстонию и Литву
boeing.com  /  Boeing: The Boeing Company

Лондон, 12 февраля. Североатлантический альянс в два раза увеличивает количество боевых самолетов, развернутых в Эстонии и Литве.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии расширена за счет четырех истребителей Boeing F-15 ВВС США и такого же количества датских F-16, сообщает издание Aviation News.

«Американские F-15 приземлились на эстонской авиабазе Эмари, а датские F-16 — на авиабазе в литовском Шяуляе, для укрепления сил, уже развернутых в рамках давно созданной миссии НАТО по охране воздушного пространства», — сказано в публикации.

В Литве уже присутствуют четыре истребителя F-16 польских ВВС, в Эстонии находится отряд из четырех бельгийских F-16, напоминают авторы Aviation News.

Ранее сообщалось об исчезновении с радаров самолета F-15 ВВС Японии в прибрежном районе префектуры Исикава.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Aviation News: НАТО перебрасывает истребители F-15 и F-16 в Эстонию и Литву
нато ввс f-16 f-15
Комментировать