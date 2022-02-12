Aviation News: НАТО перебрасывает истребители F-15 и F-16 в Эстонию и Литву

Лондон, 12 февраля. Североатлантический альянс в два раза увеличивает количество боевых самолетов, развернутых в Эстонии и Литве.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии расширена за счет четырех истребителей Boeing F-15 ВВС США и такого же количества датских F-16, сообщает издание Aviation News.

«Американские F-15 приземлились на эстонской авиабазе Эмари, а датские F-16 — на авиабазе в литовском Шяуляе, для укрепления сил, уже развернутых в рамках давно созданной миссии НАТО по охране воздушного пространства», — сказано в публикации.

В Литве уже присутствуют четыре истребителя F-16 польских ВВС, в Эстонии находится отряд из четырех бельгийских F-16, напоминают авторы Aviation News.

Ранее сообщалось об исчезновении с радаров самолета F-15 ВВС Японии в прибрежном районе префектуры Исикава.