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Власти РФ направили более 400 млн рублей на изучение генома штамма «Омикрон»

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 11:13
Экономика
Власти РФ направили более 400 млн рублей на изучение генома штамма «Омикрон»
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 12 февраля. Правительство России выделило свыше 400 миллионов рублей на изучение генома штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Денежные средства выделяются из резервного фонда Правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.

Деньги поступят на покупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «Омикрон». Финансирование даст возможность исследовать по меньшей мере 57,2 тыс. проб.

Иммунитет, который приобретают пациенты, перенесшие штамм «Омикрон», не защитит от «Дельты». Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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кабмин коронавирус омикрон
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