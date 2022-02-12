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Издание Vanity Fair показало первые кадры из сериала по «Властелину колец»

Общество
Издание Vanity Fair показало первые кадры из сериала по «Властелину колец»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 12 февраля. Первые кадры из нового сериала по «Властелину колец» появились в Сети. Снимки с персонажами проекта, который выйдет на Amazon Prime Video, обнародовало издание Vanity Fair.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте журнала, можно увидеть нескольких персонажей сериала по произведениям Джона Р. Р. Толкина. Например, на фото представлены эльфийская владычица Галадриэль, принц царства гномов Казад-Дум Дурин IV, принцесса гномов Диса, лесной эльф Арондир и другие герои.

Издание Vanity Fair показало первые кадры из сериала по «Властелину колец»
Prt Scr instagram.com / @vanityfair

Сюжет проекта будет основываться на ключевых историях Второго века Средиземья. Например, в сериале расскажут о создании колец Всевластия, восхождении Саурона и о последнем альянсе людей и эльфов. Премьера намечена на сентябрь, пишет «Вечерняя Москва».

Издание Vanity Fair показало первые кадры из сериала по «Властелину колец»
Prt Scr instagram.com / @vanityfair

Ранее Amazon показал постеры к новому сериалу по «Властелину колец». Всего было опубликовано более двух десятков изображений.

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сериал властелин колец толкин
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