Пенсионный фонд анонсировал досрочную выплату в связи с 23 февраля

Москва, 12 февраля. Российский Пенсионный фонд подготовил для граждан «праздничную» выплату в связи с Днем защитника Отечества. В этом месяце многим россиянам денежное довольствие поступит досрочно.

Праздник 23 Февраля в текущем году выпадает на среду — этот день официально признан нерабочим. Поскольку доставить пенсии в этот день не получится, выплаты начислят раньше положенного срока — 21-го или 22 февраля.

По поручению президента России Владимира Путина пособия неработающих пенсионеров проиндексировали на 8,6%, чуть выше уровня инфляции, зафиксированного в 2021 году. После этого средний размер выплаты оказался на уровне 18 984 рублей.

Некоторые россияне вправе выйти на пенсию по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом ранее рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.