Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 11:25
11:25
Олимпийские игры 2022
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022
11:24
Политика
Читатели «Гуаньча»: Запад пытается разделить Россию и КНР на фоне ситуации вокруг Украины
11:21
Происшествия
В Екатеринбурге отчим-наркоман мог убить пятилетнюю девочку из-за недержания
11:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели шестилетнего мальчика под колесами электрички в Петербурге
11:19
Общество
Биолог Половодова посоветовала спать в полной темноте для предотвращения развития рака
11:19
Политика
Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения основой для мира в Донбассе
11:16
Армия
В ЛНР 15 дней подряд не фиксировали огневых провокаций со стороны ВСУ
11:16
Шоу-бизнес
Похвалившей российский шоу-бизнес Maruv могут закрыть въезд на Украину
11:14
Экономика
Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику
11:12
Происшествия
Полиция в Дагестане заблокировала 87 сайтов, продававших липовые справки о вакцинации
Все новости

Сборная США нанесла поражение Канаде в матче хоккейного олимпийского турнира в Пекине

Олимпийские игры 2022
Сборная США нанесла поражение Канаде в матче хоккейного олимпийского турнира в Пекине
Global Look Press  /  Andrea Re

Пекин, 12 февраля. Мужская сборная США по хоккею продлила победную серию на ОИ-2022, переиграв канадскую национальную команду.

Мужская сборная Канады по хоккею 12 февраля потерпела первое за 12 лет поражение от США на зимних Олимпийских играх. Подопечные Клода Жюльена уступили сопернику со счетом 2:4. По ходу игры сборная США уступала номинальным хозяевам. Сборная Канады потерпела первое поражение на ОИ-2022 и на данный момент с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. Американская олимпийская команда, одержавшая вторую победу в Пекине, располагается на первой строчке.

Участниками мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022 являются 12 сборных. Российская национальная команда, выступающая под флагом ОКР, досрочно вышла в четвертьфинал пекинской Олимпиады.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная США нанесла поражение Канаде в матче хоккейного олимпийского турнира в Пекине
сша хоккей канада олимпиада ои-2022
Комментировать