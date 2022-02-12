Сборная США нанесла поражение Канаде в матче хоккейного олимпийского турнира в Пекине

Пекин, 12 февраля. Мужская сборная США по хоккею продлила победную серию на ОИ-2022, переиграв канадскую национальную команду.

Мужская сборная Канады по хоккею 12 февраля потерпела первое за 12 лет поражение от США на зимних Олимпийских играх. Подопечные Клода Жюльена уступили сопернику со счетом 2:4. По ходу игры сборная США уступала номинальным хозяевам. Сборная Канады потерпела первое поражение на ОИ-2022 и на данный момент с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. Американская олимпийская команда, одержавшая вторую победу в Пекине, располагается на первой строчке.

Участниками мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022 являются 12 сборных. Российская национальная команда, выступающая под флагом ОКР, досрочно вышла в четвертьфинал пекинской Олимпиады.