Госсекретарь США Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Лавровым

Вашингтон, 12 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщили корреспонденты агентства Франс Пресс.

В агентстве подчеркнули, что американский госсекретарь планирует поговорить с главой МИД России в субботу, 12 февраля.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — пишут Франс Пресс.

Ранее Лавров предупредил Блинкена, что игнорирование российских озабоченностей по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. Американский госсекретарь, в свою очередь, уверил главу российского МИД в готовности Вашингтона продолжать диалог с Москвой по вопросам безопасности, сообщают в «Национальной службе новостей».