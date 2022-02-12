Астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не плачут

Москва, 12 февраля. Никакие проблемы не заставят плакать представителей трех знаков зодиака. Астрологи рассказали, под покровительством каких созвездий родились самые стойкие оловянные солдатики.

Судьба будет подкидывать им разные испытания, но они при любых обстоятельствах сохранят бодрость духа и феерическое спокойствие. Ничто не сможет сломить их и заставить лить слезы.

Рожденные под знаком Льва — победители по жизни, они воины и привыкли добиваться своего. Представители этого знака никогда не впадают в уныние, неприятности только подстегивают их к действию. Главная ценность для Львов — отношения с любимой, и они стремятся защищать их любой ценой. Возлюбленная Льва будет неуязвима под его покровительством. Но если в любовных делах Льва постигнет неудача, лить слезы он не станет.

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Козероги очень рациональны, из ошибок они извлекают уроки и никогда не впадают в депрессию из-за неудач. Представители этого знака целеустремленные, они искренне верят, что неприятности — это явление временное. В любовных делах Козероги настойчивы, но в случае отсутствия взаимности плакать не будут. Они способны выкинуть из головы предмет воздыханий и устремиться к новым победам.

Представители знака Рыб никогда не оказываются в роли жертвы, они не способны опустить руки и заплакать. Рожденные под этим созвездием будут стойко преодолевать препятствия и сражаться до конца. Даже если Рыбы проигрывают, они никогда не льют по этому поводу слезы, а ищут другие пути решения проблемы. В любовных делах Рыбы поступают так же — прилагают максимум усилий, чтобы добиться своего, а если не получится — ищут новый объект любви.

Не всем мужчинам и женщинам удается встретить свою вторую половинку в молодости. Астрологи перечислили три знака зодиака, которых ждет успех на любовном фронте в зрелом возрасте.