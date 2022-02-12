Фигуристка Валиева вышла на очередную тренировку в Пекине

Пекин, 12 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в Пекине, ее сопровождает тренерский штаб: Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Валиева сначала сделала прокат короткой программы. В какой-то момент она не удержалась и упала с тройного акселя, но чисто выполнила каскады из тройных прыжков. Команда Тутберидзе внимательно следит за состоянием своей подопечной, оказавшейся в центре допинг-скандала, пишет РИА Новости.

Индивидуальный турнир по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине начнется 15 февраля. Решение о допуске Валиевой к соревнованиями должны принять 12 февраля до 18:00.

По мнению заслуженного тренера Этери Тутберидзе, ее подопечная невиновна в употреблении допинга. Наставница подчеркнула, что тренерский штаб не бросит 15-летнюю Валиеву в этой сложной ситуации.