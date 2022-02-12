Франция выменяла армянских пленных, а Лукашенко позвал Ереван в Союзное государство

На прошедшей неделе лидер Франции использовал конфликт в Закавказье для своей предвыборной кампании, Пашинян снова говорил о мирном соглашении, а президент Белоруссии «записал» Армению в состав Союзного государства. При этом на фоне разговоров о необходимости зеркального отвода войск для начала делимитации границы между сторонами опять начались обстрелы.

Оперативная обстановка

После двух недель тишины в Карабахе снова звучат выстрелы. Минобороны Азербайджана 6 февраля сообщило о ночном обстреле с армянской стороны позиций возле поселка Гапанлы в Тертерском районе, причем военнослужащие армии обороны Карабаха якобы были пьяны. Оборонное ведомство Арцаха, разумеется, впоследствии заявление опровергло и в ответ возложило вину на азербайджанцев, что выглядело странно спустя целые сутки.

Еще два произошли на армяно-азербайджанской границе. МО Азербайджана утверждает, что ВС Армении 9 и 11 февраля обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана неподалеку от населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района.

Федеральное агентство новостей /

Другой инцидент, по данным прокуратуры Нагорного Карабаха, произошел в селе Храморт, где азербайджанские военные 5 февраля из крупнокалиберного пулемета обстреляли троих рабочих камнеобрабатывающего предприятия. Обошлось без жертв.

Вдобавок 11 февраля около 5:50 утра с азербайджанских позиций, расположенных в районе сел Красный Базар и Тагавард, открывался огонь в направлении жилых домов.

В азербайджанском сегменте соцсетей отмечен вброс о ДТП с участием российских миротворцев. 9 февраля на выезде из Степанакерта в Шушу российский БТР якобы столкнулся с автомобилем «мерседес», которым управляли армяне. В результате погиб один человек, один ранен. Ни командование РМК, ни официальные ведомства Карабаха информацию не подтвердили.

Федеральное агентство новостей /

Другой вброс сделала армянская газета «Грапарак», по данным которой азербайджанские военные проникли на позиции у Соткского рудника. Эти сведения опровергло само Министерство обороны Армении. Представитель эксплуатирующей месторождение компании «Геопромайнинг голд» Рузанна Григорян сообщила, что ситуация на руднике спокойная, а глава общины Гегамасар Акоп Аветян назвал данные о диверсионной вылазке преувеличением.

Со стороны Армении за активный мониторинг обстановки на «южном направлении» взялся министр обороны Сурен Папикян, который лично совершил несколько поездок на армяно-азербайджанскую границу и ознакомился с ситуацией в войсках. После этого министр пообещал, что в скором времени в парламент будет представлена на обсуждение концепция реформ национальных вооруженных сил.

Французское «миротворчество»

Азербайджан 7 февраля передал Армении очередную группу военнопленных. Часть из них была захвачена во время эскалации в Сюнике 16 ноября прошлого года, а остальные попали в плен раньше — в декабре 2020 года в селах Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Нагорного Карабаха.

Однако стоит отметить, что восемь человек в этот раз прибыли самолетом военно-транспортной авиации Airbus A400M ВВС Франции, а среди встречающих в аэропорту Звартноц были посол Франции в Армении Анн Луйо и глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил, что договоренность была достигнута 4 февраля во время видеоконференции лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Евросоюза.

На событие активно отреагировали в «Твиттере» президент Франции Эммануэль Макрон и председатель ЕС Шарль Мишель.

Huit détenus arméniens ont été remis en liberté par l’Azerbaïdjan et transférés de Bakou vers Erevan. Ils retrouvent leurs familles dont ils étaient séparés depuis plusieurs mois. Merci à nos diplomates ainsi qu’à nos militaires mobilisés dans cette opération. On avance ! https://t.co/7IVoxX7b9q pic.twitter.com/ho1cxIHWco — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

В обмен Баку «всего лишь» потребовал от Еревана передать сведения о пропавших без вести в первой Карабахской войне. На что армянская сторона стала отвечать уклончиво, чем спровоцировала перепалку между официальными ведомствами.

Тем не менее показательно, как Париж использует связи в Закавказье для продвижения своих интересов. Эммануэль Макрон продолжает гнуть свою линию главного европейского миротворца, на которую он делает ставку в ходе своей предвыборной кампании.

Перспективы урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова высказался о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

«Это было целью не только действующего, но и всех остальных правительств. Урегулирование карабахского конфликта также подразумевает подписание подобного документа», — сообщил он в парламенте.

В то же время риторика премьера продолжает носить подчеркнуто популистский характер.

Пашинян утверждает, что Армения готова осуществить процесс восстановления и строительства автомобильных транспортных путей, как только будет получен положительный ответ от Азербайджана.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վեբ մասնագետ Հղումներ Կայքի քարտեզ

При этом, ссылаясь на необходимость выполнения положений трехстороннего заявления 26 ноября 2021 года в Сочи, он говорит о необходимости зеркального отведения вооруженных сил. Перед парламентом премьер разъяснил, что «они должны быть отведены на равное расстояние от армяно-азербайджанской границы, после чего охрана границы должна быть передана ограниченному числу пограничников, и, как следствие, должен быть международный контроль за выполнением достигнутых договоренностей».

Баку такой вариант скорее всего не устроит, так как лишит тактического преимущества на местности. Ереван это понимает, а значит идет целенаправленное затягивание переговоров.

«Между Арменией и Азербайджаном в советское время была граница, которая была делимитирована, а в 1991 году согласно договору о создании СНГ, ратифицированному парламентами Армении и Азербайджана, эти границы были признаны. Мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться по этой логике», — считает Никол Пашинян.

Вектор «Турция — Армения»

В то же время Анкара и Ереван продолжают обмениваться положительными дипломатическими сигналами.

Вице-президент Фуат Октай утверждает, что Никол Пашинян в марте может посетить Турцию и принять участие в Анталийском форуме.

Спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян в своем выступлении в парламенте заявил, что армянского премьера в Анталью не приглашали. На данный момент в Турцию позвали лишь самого Рубиняна и главу армянского МИД, но решение об их участии в дипфоруме все еще не принято.

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил следующую встречу спецпредставителей 24 февраля в Вене, при этом место выбрано по инициативе армянской стороны. По его словам, Ереван предложил встретиться в Австрии или Швейцарии. Но учитывая, что в 2009 году в Женеве прошли неудачные переговоры, выбор был сделан в пользу Вены. При этом турецкий министр хочет рано или поздно провести встречи по нормализации в Анкаре и Ереване.

Также Чавушоглу обсудил армяно-турецкие отношения и с госсекретарем США Энтони Блинкеном, правда в контексте и других внешнеполитических проблем.

Армению «зовут» в Союзное государство

Кратковременный дипломатический скандал между союзниками по ОДКБ спровоцировал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он высказался, что к Союзному государству Белоруссии и России может присоединиться большая часть бывших советских республик.

«Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они это уже увидели. Никол Воваевич это увидел. Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы тоже много ошибок наделали. Отдельный разговор. Там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут газ, нефть. А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся», — заявил президент Республики Беларусь.

Пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян отметил, что «своеобразное мнение президента Белоруссии не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой и предназначено исключительно для внутриполитической повестки».

Тем не менее в дипломатическое ведомство Армении посла Белоруссии в Армении Александра Конюка все-таки вызвали.

Радикальная армянская оппозиция сразу же организовала акцию протеста. Участники политического движения «Национально-демократический полюс» провели митинг в Ереване, где под предлогом несогласия с высказываниями президента Белоруссии потребовали от руководства Армении принять меры по снижению зависимости от России, смены внешнеполитического курса на прозападный и выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС.

Стоит отметить, что слова Лукашенко всего лишь отражают геополитическую реальность, подсвечивая зависимость от России, так или иначе, всех государств СНГ, в том числе и самой Белоруссии.

При этом маловероятно, что таким образом прощупывались какие-то реальные перспективы объединения. Даже если политические элиты Армении и России договорились бы о союзе, отсутствие непосредственной границы сильно осложнило бы любые интеграционные процессы. Как говорят, история циклична, поэтому после построения на Южном Кавказе устойчивой архитектуры безопасности через несколько десятков лет, страны региона могут вновь добровольно согласиться войти в состав России.

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