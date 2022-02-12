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Депутат из ДНР Бердичевский напомнил о многолетнем игнорировании Киевом Минских соглашений

Политика
Депутат из ДНР Бердичевский напомнил о многолетнем игнорировании Киевом Минских соглашений
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Донецк, 12 февраля. Киевская власть семь лет не выполняла требования Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом напомнил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

В субботу, 12 февраля, наступила годовщина подписания минских договоренностей. Они были приняты в 2015 году в Минске.

«Спустя семь лет они никак не выполняются Украиной... Условия, которые были там на тот момент, вероятно, были бы актуальны, если бы Украина решила выполнить Минские соглашения. Но то, что происходит сейчас, не устраивает нас. Мы Минские соглашения используем как политическую площадку», — отметил Бердичевский в комментарии РИА Новости.

О нежелании Киева выполнять минские договоренности недавно сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал Украину следовать взятым на себя обязательствам.

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украина днр минские соглашения
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