Российский сериал про Чингисхана покажут на американском телевидении

Лос-Анджелес, 12 февраля. Американская компания Fox Entertainment приобрела права на показ сериала Khan: The Series российского продюсера Александра Роднянского.

Режиссером сериала про Чингисхана выступил Сергей Бодров. Проект, который находится на стадии производства, основан на книге Джека Уэзерфорда «Чингисхан и рождение современного мира», сообщает The Variety. Шоураннером «Хана» является сценарист Крис Коллинз, до этого работавший над «Сынами анархии». Информации о релизе телешоу пока нет.

Сергей Бодров-старший — двукратный номинант на премию «Оскар» за картины «Кавказский пленник» и «Монгол». В 2022 году выйдет его новый фильм «Дышите свободно». Съемки фильма прошли минувшим летом в Петербурге, передает «Культуромания».

Ранее сообщалось, что на стриминговой площадке Netflix состоялась премьера сериала о русской мошеннице «Изобретая Анну» Шонды Раймс.