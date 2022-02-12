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Российский сериал про Чингисхана покажут на американском телевидении

Общество
Российский сериал про Чингисхана покажут на американском телевидении
wikimedia.org  /  Коржев Иван, МИХАИЛ SHPIN / CC BY-SA 3.0 / CC BY-SA 2.5 / CC BY-SA 2.0 / CC BY-SA 1.0

Лос-Анджелес, 12 февраля. Американская компания Fox Entertainment приобрела права на показ сериала Khan: The Series российского продюсера Александра Роднянского.

Режиссером сериала про Чингисхана выступил Сергей Бодров. Проект, который находится на стадии производства, основан на книге Джека Уэзерфорда «Чингисхан и рождение современного мира», сообщает The Variety. Шоураннером «Хана» является сценарист Крис Коллинз, до этого работавший над «Сынами анархии». Информации о релизе телешоу пока нет.

Сергей Бодров-старший — двукратный номинант на премию «Оскар» за картины «Кавказский пленник» и «Монгол». В 2022 году выйдет его новый фильм «Дышите свободно». Съемки фильма прошли минувшим летом в Петербурге, передает «Культуромания».

Ранее сообщалось, что на стриминговой площадке Netflix состоялась премьера сериала о русской мошеннице «Изобретая Анну» Шонды Раймс.

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чингисхан сериал fox
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